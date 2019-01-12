В Беларуси ожидается до 21 градуса мороза

23 января погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, днем по югу страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, днем по Брестской и Гомельской областям временами снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, днем в южных районах порывистый. Температура максимальная в середине дня -5..-11°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

По данным Белгидромета, 24-25 января страна в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе, 24 января по юго-востоку, а 25 января днем в юго-западных районах республики скажется влияние фронтальных разделов.

24 января преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -10..-17°С, при прояснениях -18..-21°С, в южных районах -8..-9°С; максимальная - днем -5..-12°С.

25 января преимущественно без осадков, лишь днем по юго-западу страны ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -13..-20°С, при прояснениях до -23°С, по юго-западу республики -9..-12°С; максимальная - днем -5..-12°С.