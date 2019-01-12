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23. 01. 2019

Минское "Динамо" потерпело выездное поражение от СКА

Источник фото: ХК "Динамо"-Минск

Хоккеисты минского "Динамо" 22 января в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги потерпели выездное поражение от санкт-петербургского клуба СКА со счетом 1:5 (0:3, 0:2, 1:0). Это их второе поражение от питерцев в этом сезоне.

Шайбы забросили: 1:0 - Белов, 2:0 - Дацюк (в большинстве), 3:0 - Барабанов, 4:0 - Прохоркин, 5:0 - Барабанов, 5:1 - Блум.

Следующий матч в чемпионате КХЛ минское "Динамо" проведет уже 24 января в гостях против рижских динамовцев.

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