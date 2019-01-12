Лента RSS
Подписаться на ленту
23 января 2019, среда, 09:23
-8°C
Завтра -10°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,45
23. 01. 2019

В Новополоцке шестой день ищут пропавшую женщину

В Новополоцке разыскивается местная жительница Ольга Кураш 1967 года рождения, которая 17 января вышла из дома. До настоящего времени ее местонахождение не известно, сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

Пропавшей на вид 40-45 лет, рост 160-165 сантиметров. Худощавого телосложения, волосы волнистые, белокурые до плеч. Глаза голубые.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят сообщить об этом по телефонам: 5185782, 7061063 (МТС) или 102.

Это Интересно
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Оцениваю секс с девушками по 10-балльной шкале. Если секс был — 10 баллов.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.