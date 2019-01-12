В Новополоцке шестой день ищут пропавшую женщину

В Новополоцке разыскивается местная жительница Ольга Кураш 1967 года рождения, которая 17 января вышла из дома. До настоящего времени ее местонахождение не известно, сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

Пропавшей на вид 40-45 лет, рост 160-165 сантиметров. Худощавого телосложения, волосы волнистые, белокурые до плеч. Глаза голубые. Тех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят сообщить об этом по телефонам: 5185782, 7061063 (МТС) или 102. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby