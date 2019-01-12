Минская уборщица обещала устроить на работу в России

В Минске задержана 39-летняя уборщица одной из организаций, которая подозревается в совершении мошенничества. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился мужчина и заявил, что познакомился с женщиной, которая предложила ему помочь трудоустроиться на строительном объекте в российском Подмосковье. Для этого она сообщила, что ей необходимо передать банковскую карту с овердрафтом, на которую якобы должны были перечисляться деньги за выполненные работы. Мужчина оформил ее в одном из банков и передал злоумышленнице с овердрафтом на 2000 белорусских рублей. Но ни работы, ни возврата денег он не дождался.

Установлено, что 2000 рублей злоумышленница потратила на приобретение дорогих мобильных телефонов и никакого отношения к организации занятости населения не имеет. Телефоны она перепродавала.

В милиции полагают, что женщина может быть причастна к аналогичным преступлениям. Пострадавших просят сообщить об этом по телефонам: 8 (029) 653-17-63, 8 (017) 213-08-25, 8 (017) 207-67-67 или 102. Конфиденциальность гарантируется.