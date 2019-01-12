Семья из Октябрьского района вылепила из снега танк в натуральную величину

Семья Даниила и Натальи Скрипченко из Октябрьского района Гомельской области вылепила в собственном дворе из снега танк ИС-7 в натуральную величину. Длина танка вместе с пушкой 10 метров, ширина — 3,4, высота — 2,4.

Предложил слепить танк младший сын. Идея возникла на Рождество, а на реализацию проекта ушло 12 дней. Снег свозили на тележках со всей округи, передает TUT.by.

«Никто не думал, что он (танк – Телеграф) будет таким большим. Но муж вошел во вкус», - рассказала Наталья Скрипченко.

Это не первая масштабная скульптура из снега в исполнении семьи Скрипченко. В 2018 году они вылепили в натуральную величину лошадь.