Осужденного за шпионаж украинского журналиста перевела в бобруйскую колонию

Украинского журналиста Павла Шаройко перевели из СИЗО Комитета государственной безопасности в бобруйскую исправительную колонию № 2. Об этом рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

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По его словам, перевод состоялся до Нового года. В колонии осужденного уже навестила жена. А 23 января его планирует посетить украинский консул, передает TUT.by.

Как сообщал Телеграф, 25 октября 2017 года сотрудники КГБ задержали Павла Шаройко, который находился в Беларуси как корреспондент Национальной общественной телерадиокомпании Украины. По сведениям КГБ, мужчина создал в Беларуси агентурную сеть, участники которой за деньги собирали информацию разведывательного характера в военно-политической сфере. Его деятельность координировал советник посольства Украины Игорь Скворцов, который на самом деле был сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, как и Шаройко.

Через месяц Павлу Шаройко предъявили официальное обвинение. Его действия были квалифицированы по статье 358 Уголовного кодекса Беларуси («Шпионаж»).

Павел Шаройко признался, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины, работающим под прикрытием, и назвал свое воинское звание - полковник. В Министерстве обороны Украины эту информацию отрицают.

Верховный суд Беларуси приговорил Павла Шаройко к восьми годам лишения свободы.