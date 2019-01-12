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23. 01. 2019

Портал 115.бел заработал во всех областных и районных центрах Беларуси

Услугами портала «Мой горад» 115.бел, позволяющего оперативно отправлять запросы, касающиеся услуг ЖКХ, благоустройства, озеленения, технического и санитарного состояния объектов городского хозяйства, теперь могут воспользоваться жители 129 населенных пунктов, в том числе всех областных и районных центрах Беларуси. Об этом сообщили в Центре информационных технологий Мингорисполкома.

В ближайшее время планируется объединить основные каналы доступа к информации контакт-центров 115 и портала «Мой горад», передают "Минск-Новости".

Также в 2019 году планируется обновить 115.бел с рассылкой push-уведомлений со справочной информацией и расширить функционал в части обработки запросов.

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