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23. 01. 2019

В минском торговом центре подростки нашли 6100 долларов

В Минске 19 января жительница Минской области потеряла в здании торгового центра по улице Денисовская 6100 долларов. Деньги выпали из сумки, когда она покупала гарнитуру для телефона. Пропажу женщина обнаружила, уже придя в кафе, но найти деньги не смогла. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Милиционерами были установлены те, кто нашел деньги. Ими оказались две девушки-подростка, которые находку поделили поровну. Одна успела часть суммы потратить на мобильный телефон и одежду, вторая деньги сохранила.

Изъятые деньги находятся в Ленинском РУВД и в ближайшее время будут возвращены владельцу. Действиям несовершеннолетних будет дана правовая оценка.

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