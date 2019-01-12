В могилевских магазинах пытались незаконно продать шуб на 23 тыс. рублей

Факты незаконной реализации партии 200 единиц верхней одежды из натуральных меха и кожи, в том числе 40 шуб, выявили могилевские таможенники в торговых объектах областного центра. Об этом Телеграфу сообщили в Государственном таможенном комитете.
Партию одежды, не маркированной контрольно-идентификационными знаками, намеревались продать в двух торговых точках, не имея необходимых товаросопроводительных документов. Общая стоимость товара превысила 23 тыс. рублей.
По факту нарушения начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП, которой предусмотрен штраф в размере до 50% стоимости товара без конфискации предметов правонарушения.
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