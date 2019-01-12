TGI FRIDAYS™ поддержал отказ от использования пластиковых трубочек в ресторанах

TGI FRIDAYS™ присоединяется к глобальной инициативе по предотвращению загрязнения мирового океана пластиком с новой политикой “Без Соломинки” (straw-free).

В TGI FRIDAYS™ с 1 января 2019 года пластиковые одноразовые трубочки будут заменены более экологичными бумажными вариантами. Изменения вводятся в ответ на прогрессирующее загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами и вводятся в ресторанах TGI FRIDAYS™ во всех странах мира, где расположены рестораны сети.

Пластиковые трубочки для напитков заняли шестое место среди наиболее распространенных типов собранного мусора. Ежедневно в мире используется более 500 миллионов соломинок, а перерабатывается при этом только 1%. Значительная часть остается на пляжах и в воде, нанося вред морским организмам и экосистеме в целом. Исследования показывают, что при таких условиях к 2050 году содержание пластмассы в мировом океане превысит общую массу рыб.

В среднем соломинки используются только 20 минут, а потом чаще всего около 200 лет проводят в наших океанах. Рады поддержать глобальную инициативу: поменять отношение к одноразовому пластику и сократить его использование, пока еще не поздно.