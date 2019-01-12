Какие события в Беларуси интересовали жителей страны в 2018 году

Яндекс изучил, какие внутренние события Беларуси вызвали наибольший всплеск интереса пользователей поиска в 2018 году.

Сильнее всего людей взволновало изменение базовой величины, от которой зависит размер выплат, налогов и штрафов. В топ-10 вошли ещё два события, способные повлиять на бюджет семьи: изменение правил оплаты школьных учебников и подорожание бензина. Повышенный интерес вызвало также открытие в Минске «Додо Пиццы» и стадиона «Динамо», а из культурных событий — объявление 2018 года Годом малой родины и выступление группы Би-2 на фестивале в Бобруйске.

Интерес к событиям в стране развивался по-разному. Так, наиболее резкий рост числа запросов про изменение базовой величины был зафиксирован в начале января, но запросы на эту тему люди задавали весь год. Повышенный интерес к подорожанию бензина держался всего несколько дней, а вот интерес к «Додо Пицце» и новому стадиону сохранялся и после их открытия, но на более низком уровне.

Топ-10 событий в стране

1. Изменение базовой величины

2. Изменение принципа оплаты учебников

3. Открытие «Додо Пиццы» в Минске

4. Объявление 2018 года Годом малой родины

5. Выступление Би-2 на фестивале в Бобруйске

6. Подорожание бензина на 3%

7. Открытие стадиона «Динамо» в Минске

8. Убийство в Бобруйске двух девушек

9. Запрет на посещение лесов

10. Выборы в местные советы депутатов

Рейтинг событий, произошедших внутри Беларуси, составлен на основе данных поиска Яндекса за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.

В декабре прошлого года Яндекс опубликовал также топ-10 общемировых событий и рейтинги людей и явлений, вызвавших наибольший интерес белорусов в 2018 году. Эти рейтинги можно найти на корпоративном сайте Яндекса.