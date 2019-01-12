В Минске разыскивается пропавший 21-летний парень

В Минске устанавливается местонахождение без вести пропавшего Владислава Куриленка 1997 года рождения, который 21 января около 12:30 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Пропавшему на вид 19-20 лет, рост 172 сантиметра, среднего телосложения, волосы темно-русые, короткие.
Был одет в черное болоньевое пальто до колена с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки со красными вставками снизу.
Тех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в по телефонам 8 (017) 222-04-42 (ОДС), 8 (017) 239-64-71 или 102.
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