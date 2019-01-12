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23. 01. 2019

В ЕАБР заявляют об инфляционных рисках Беларуси

Евразийский банк развития (ЕАБР) предупредил о риске инфляционного давления в Беларуси. Как заявили эксперты банка, это обусловлено высоким ростом зарплат и активностью потребителей на фоне ускоренного роста инфляции в России.

В ЕАБР отмечают, что в ноябре инфляция составила 5% против 4,9% в октябре, в том числе цены на продукты из-за низкой урожайности 2018 года выросли на 5,2% в ноябре против 4,4% в октябре.

Драйвером роста белорусской экономики специалисты считают активность потребителей, влияющую на увеличение темпов роста розничного товарооборота (7,7% в ноябре против 7,3% в октябре). При этом стимулом роста потребительской активности ЕАБР называется увеличение зарплат, которые в ноябре выросли на 12,7%.

Поддерживается розничный товарооборот и за счет потребительского кредитования: прирост кредитов в ноябре превысил уровень ноября 2017 года на 49,6%.

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