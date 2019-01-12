Живопись Бориса Гребенщикова в Художественном. Тотемы Зимогоров

Национальный художественный музей начинает юбилейный год по-настоящему ярко! С 29 января по 10 марта в художественном пройдет первая в Республике персональная выставка картин известного музыканта, бессменного лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. Начиная с конца 80-х его выставки проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Лондоне, Нью-Йорке. В основу дебютной минской экспозиции под названием «Тотемы Зимогоров» войдет более тридцати живописных работ последних лет, некоторые из которых будут экспонироваться впервые.

Картинам Гребенщикова, как и его песням, свойственна усложненность образной системы, постмодернистская игра с образами, инситно-аутсайдерская философичность. Особое предпочтение Борис Борисович отдает жанру пейзажа, в котором удивительным образом соединяет изобразительную и музыкальную ткань: цветопластическое решение его работ приобретает узнаваемые очертания Гребенщиковских мелодических линий, создавая ощущение диффузии световоздушной среды и звука.

Б.Г. можно будет не только смотреть, но и слышать, так как экспозиционный ряд будет поддержан инструментальной музыкой автора, созданной специально для музейного проекта.

Известно, что некоторые песни Борис Гребенщиков записывает на деньги, вырученные от продаж своих картин. Поэтому особые ценители его творчества по завершении выставки смогут приобрести у автора понравившуюся работу в свое частное собрание.

Партнер выставки: Иностранное унитарное предприятие «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани»