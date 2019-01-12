У двух жителей Минска нашли 300 грамм гашиша

В Минске задержаны 25-летний и 26-летний мужчины, хранившие в квартире на территории Фрунзенского района для сбыта около 300 грамм гашиша. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, молодые люди через интернет покупали наркотик, спрятанный в тайниках в Минском районе, а затем распространяли его среди знакомых.

Установлена причастность задержанных к ранее нераскрытым преступлениям, связанным со сбытом наркотиков в 2018 году в Минске. Один из злоумышленников является гражданином Украины, был зарегистрирован во Фрунзенском районе Минска. Ранее фигуранты к уголовной ответственности не привлекались. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.328 УК. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby