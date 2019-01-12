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23. 01. 2019

В Минске задержали футболиста-лихача Лухвича

Футболиста Илью Лухвича, получившего известность благодаря своим лихаческим поездкам и публикации видео о них в Instagram, задержали. 19-летний спортсмен сам публиковал в Instagram фото и видео, на которых видно, как его Infiniti паркуется на зеленой зоне, объезжает пробки по тротуару, обгоняет по встречной полосе.

Свои ролики автор сопровождал дерзкими комментариями, называя других водителей "аутистами" и "даунами". А на одном из роликов он, сидя за рулем, держал в руках предмет, похожий на пистолет. Правда, затем часть видео футболист объявил монтажом.

Илья Лухвич – сын бывшего защитника сборной Беларуси и бывшего тренера ФК "Минск" Александра Лухвича. По его словам, автомобиль принадлежит его жене, а сыну его давали иногда, так как своего авто у парня нет.

По материалам "Еврорадио" и "Наша Нiва"

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