Погоду в Беларуси продолжит определять холодный воздух

24 января погоду в Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, лишь ночью и утром по юго-востоку страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Местами по республике изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -7..-13°С; по югу Брестской и Гомельской областей ночью -4..-6°С. Атмосферное давление будет расти.

По данным Белгидромета, 25 января погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе; днем по юго-западной части страны начнет сказываться влияние атмосферного фронта, перемещающегося с Балкан. Ночью без существенных осадков, днем преимущественно по юго-западной половине страны ожидается снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -13..-20°С, при прояснениях до -23°С, по юго-западу -9..-12°С; максимальная - днем -5..-12°С.

26 января погоду на большей части страны обусловит активная фронтальная система. На большей части территории республики пройдет снег, ночью и утром в отдельных районах сильный снег; днем по юго-востоку мокрый снег, местами гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -6..-13°С, по северо-востоку до -16°С; максимальная днем от -1°С по юго-востоку до -10°С по северу страны.