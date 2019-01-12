Каллаур заявил о негативной динамике исполнения обязательств в экономике Беларуси

Вопросы управления проблемной задолженностью в Беларуси стали главной темой обсуждения на очередном заседании Консультативного совета при Национальном банке, которое состоялось 23 января под руководством председателя Нацбанка Павла Каллаура. Участие в заседании приняли представители министерств финансов и экономики, представительства Международной финансовой корпорации и Агентства по управлению активами.

Как отметил Павел Каллаур, актуальность вопросов управления проблемной задолженностью обусловлена негативной динамикой показателей исполнения обязательств в экономике Беларуси, сообщили Телеграфу в регуляторе.

По его мнению, состояние расчетов требует консолидации позиций и усилий органов госуправления, банковского и предпринимательского сообществ, а также внедрения международных практик и норм.

Это, заявил Павел Каллаур, позволит интегрировать белорусскую экономику в мирохозяйственные связи, развить и использовать потенциал финансового рынка для управления проблемными активами.