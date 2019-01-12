Россия занялась инвентаризацией союзного договора с Беларусью

Российская часть совместной с Беларусью межправительственной группы по развитию интеграции двух стран приступила к инвентаризации договора о Союзном государстве. Об этом заявил 23 января в Гомеле посол РФ Михаил Бабич. По его словам, сейчас идет инвентаризация всех положений союзного договора: экономических, социальных, по органам госуправления, по вопросам безопасности и военно-технического сотрудничества.

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Посол отметил, что часть положений союзного договора уже изъята и переведена на уровень ЕАЭС. Поэтому, заявил он, важно не дублировать полномочия, переданные евразийским органам, а сохранить те правоотношения, которые должны быть в двустороннем формате, пишет РИА "Новости".

После сведения предложений российская сторона предложит посмотреть их белорусским партнерам и высказать по ним свои замечания и предложения. В России надеются, что Минск сделает то же самое.