Беларусь предлагает модернизировать транспортную инфраструктуру Новосибирска

23 января на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с губернатором Новосибирской области России Андреем Травниковым белорусский премьер заявил о готовности помочь модернизировать транспортную инфраструктуру Новосибирска, включая управление движением, модернизацию трамвайных путей, систем электроснабжения и остановок.

Также Беларусь готова поставлять в Новосибирск широкий спектр пассажирской техники, в том числе электробусы и троллейбусы с автономным ходом, сообщили в Совмине.

По словам Сергея Румаса, есть хорошие перспективы для роста поставок карьерных самосвалов БелАЗ, техники МАЗ, МТЗ и "Гомсельмаша". Интерес для региона может представлять белорусская дорожно-строительная, коммунальная и лесозаготовительная техника.



Глава правительства также предложил развивать производственную и научно-техническую кооперацию. В частности, он предложил обсудить возможные проекты по участию Минского завода гражданской авиации в проведении совместных работ по техобслуживанию, ремонту и модернизации самолетов малой бизнес-авиации. По его мнению, перспективы для сотрудничества есть также в АПК, строительстве и ЖКХ.

Сергей Румас выразил уверенность, что по итогам 2018 года товарооборот Беларуси и Новосибирской области достигнет 300 млн долларов. При этом он признал, что в составе импорта в Беларусь было много товаров, связанных со строительством БелАЭС, которые из товарооборота уйдут.

Андрей Травников в свою очередь отметил, что по итогам визита будут достигнуты договоренности, которые затем воплотятся в совместные проекты.