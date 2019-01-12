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24. 01. 2019

Беларусь предлагает модернизировать транспортную инфраструктуру Новосибирска

Источник фото: Президент Беларуси

23 января на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с губернатором Новосибирской области России Андреем Травниковым белорусский премьер заявил о готовности помочь модернизировать транспортную инфраструктуру Новосибирска, включая управление движением, модернизацию трамвайных путей, систем электроснабжения и остановок.

Также Беларусь готова поставлять в Новосибирск широкий спектр пассажирской техники, в том числе электробусы и троллейбусы с автономным ходом, сообщили в Совмине.

По словам Сергея Румаса, есть хорошие перспективы для роста поставок карьерных самосвалов БелАЗ, техники МАЗ, МТЗ и "Гомсельмаша". Интерес для региона может представлять белорусская дорожно-строительная, коммунальная и лесозаготовительная техника.

Глава правительства также предложил развивать производственную и научно-техническую кооперацию. В частности, он предложил обсудить возможные проекты по участию Минского завода гражданской авиации в проведении совместных работ по техобслуживанию, ремонту и модернизации самолетов малой бизнес-авиации. По его мнению, перспективы для сотрудничества есть также в АПК, строительстве и ЖКХ.

Сергей Румас выразил уверенность, что по итогам 2018 года товарооборот Беларуси и Новосибирской области достигнет 300 млн долларов. При этом он признал, что в составе импорта в Беларусь было много товаров, связанных со строительством БелАЭС, которые из товарооборота уйдут.

Андрей Травников в свою очередь отметил, что по итогам визита будут достигнуты договоренности, которые затем воплотятся в совместные проекты.

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