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24. 01. 2019

Торговым сетям могут урезать расходы на рекламу

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси приступило к обсуждению документа об усилении госрегулирования торговых сетей. На заседании рабочей группы 23 января глава МАРТ Владимир Колтович подчеркнул, что изучение опыта 27 стран показало, что все так или иначе вмешиваются в работу монополистов.

По его словам, Беларусь не намерена копировать подходы одной страны. «Задача в том, чтобы условия и подходы на рынке были равными и отношения с производителями соответствовали законодательству», — заявил министр, сообщает TUT.by.

Представитель бизнес-союзов Виктор Маргелов подчеркнул, что крупные сети разрушают рынок.

В нынешнем варианте проекта указа доминантом становится ритейлер, занимающий минимум 15% в Беларуси, но Маргелов уточнил, что речь должна идти о доле в торговле района, а не на товарном рынке всей страны. Но министр настаивал, что при установлении порога для доминанта речь должна идти именно о стране, «чтобы не бить из пушки по воробьям».

Виктор Маргелов требовал обязать монополистов торговать всем ассортиментом товаров, в том числе, молоком и хлебом, но встретил сопротивление главы МАРТ, отметив важность свободы торговли.

Много дискуссий вызвало требование к сети-доминанту ограничить расходы на рекламу 0,5% выручки от реализации. Бизнес-союзы предлагают уменьшить эту доля «раза в два». В МАРТ считают возможным ограничение рекламы, к примеру, телевизионной, по времени, но радикально перекраивать рынок ритейла такими мерами и запретами не намерены. При этом министр добавил, что рекламные бюджеты — это также доходы множества других предприятий.

Вместе с тем не исключено изменение регулирования рекламных игр торговых сетей, поскольку малые сети не могут позволить себе крупные призы. В частности, министр предложил ограничить такие возможности и для крупного ритейлера, возможно, приравняв эти игры к лотерейной деятельности.

Проект указа предлагает ограничить потолок бюджета рекламной игры суммой в 100 тыс. базовых величин (1,25 млн долларов). Виктор Маргелов потребовал этот потолок в 10 раз снизить.

 

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