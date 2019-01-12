В Беларуси поручено снизить затраты на оказание ЖКУ на 5%

Постановлением Совета министров Беларуси от 22 января № 45 утверждены важнейшие целевые показатели заказчиков госпрограмм на 2019 год. Так, минстройархитектуры должно обеспечить на конец года среднюю стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья, строящегося с господдержкой (без индивидуальных застройщиков), в размере 1020 рублей.

МинЖКХ должно снизить затрать на оказание жилищно-коммунальных услуг населению не менее чем на 5% по сравнению с 2018 годом, сообщили в правительстве.

Минсельхозпроду поручено снизить сумму кредиторской задолженности и задолженности по кредитам и займам к выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сельхозорганизациях до 1,02% на конец года.



Удельный вес трасс с твердым покрытием в общей протяженности трасс общего пользования должен составить 86,7%.

Уровень зарегистрированной безработицы к концу года не должен превысить 1%, а ожидаемая продолжительность жизни должна составить 75 лет. Долю белорусских лекарств в стране по стоимости планируется довести до 54%.

Также Беларусь должна войти в топ-30 по индексу уровня образования в рейтинге стран по индексу человеческого развития. А НАН отвечает за доведение удельного веса инновационной продукции в общем объеме продукции до 15,9%.

Количество абонентов и пользователей стационарного широкополосного доступа к сети интернет должно составить 34,2 на 100 человек.

Экспорт туристических услуг должен составить 240 млн долларов, а в спортивном рейтинге на мировой арене по олимпийским дисциплинам Беларусь должна войти в топ-25.

Облисполкомам поручено уменьшить претензии на качество оказываемых ЖКУ, снизить затраты на их оказание населению.