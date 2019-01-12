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24. 01. 2019

В Ивановском районе пьяный дебошир ранил милиционера

23 января в Ивановском районе Брестской области был ранен ножом участковый инспектор, который приехал в деревню Мохро усмирять пьяного дебошира. Сотрудник милиции доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый 1961 года рождения задержан. Ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, сообщили в МВД.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по п.5 ч.2 ст. 147 УК.

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