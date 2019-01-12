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24. 01. 2019

Яндекс впервые проведёт Дизайн-перемену в Минске

Источник фото: dev.by

Яндекс приглашает на Дизайн-перемену — однодневные воркшопы по продуктовому и коммуникационному дизайну. В этом году Дизайн-перемена впервые пройдёт в Минске, а помимо этого — в Алматы и семи крупных городах России.

«Раньше мы проводили летние школы в Москве, а в прошлом году решили сделать занятия доступнее для дизайнеров из регионов — и отправились на гастроли по России. В воркшопах приняло участие более 200 человек, 13 из них уже работают в Яндексе. Теперь мы хотим расширить географию Дизайн-перемены. Мы уверены, что повстречаем в Минске много талантливых дизайнеров», — говорит Илья Михайлов, директор по дизайну Яндекса.

Воркшоп рассчитан на тех, у кого уже есть опыт создания интерфейсов — пускай даже небольшой. Участие бесплатное. Чтобы пройти отбор, нужно выполнить тестовое задание и прислать портфолио — сделать это можно до 14 февраля. В Минске Дизайн-перемена пройдёт 27 апреля.

На воркшопах дизайнеры Яндекса покажут, как в компании работают над веб-сервисами и мобильными приложениями. Под руководством экспертов каждый участник проведёт исследование, найдёт дизайнерское решение выбранной проблемы, подготовит прототип дизайна и продумает рекламные коммуникации для продукта. В конце занятия участники выступят с презентациями своих проектов, а ведущие их оценят. Авторов лучших работ позовут на стажировку в Москву. Стажёрам из Беларуси Яндекс оплатит билеты и проживание.

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