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24. 01. 2019

Студента из Туркменистана вышлют из Беларуси за хулиганство в Новый год

Студенту из Туркменистана грозит высылка из Беларуси за мелкое хулиганство в новогоднюю ночь: в новогоднюю ночь в общежитии №5 БГЭУ студент взорвал петарду. За это он был оштрафован по ст. 17.1 КоАП, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

22 января на базе общежития в присутствии студентов – иностранцев был рассмотрен вопрос о высылке 19-летнего студента из Беларуси с закрытием въезда сроком на три года.

В течение 30 дней он обязан покинуть страну.

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