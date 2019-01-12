Студента из Туркменистана вышлют из Беларуси за хулиганство в Новый год

Студенту из Туркменистана грозит высылка из Беларуси за мелкое хулиганство в новогоднюю ночь: в новогоднюю ночь в общежитии №5 БГЭУ студент взорвал петарду. За это он был оштрафован по ст. 17.1 КоАП, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
22 января на базе общежития в присутствии студентов – иностранцев был рассмотрен вопрос о высылке 19-летнего студента из Беларуси с закрытием въезда сроком на три года.
В течение 30 дней он обязан покинуть страну.
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