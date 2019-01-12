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24. 01. 2019

Программу устойчивого развития Беларуси подготовят к концу года

Источник фото: Президент Беларуси

Национальная стратегия устойчивого развития Беларуси до 2035 года будет сформирована до конца года. Об этом заявил 24 января премьер-министр Сергей Румас на первом Национальном форуме по устойчивому развитию. По его словам, документ свяжет между собой приоритеты устойчивого развития на национальном уровне и глобальные цели в этой области.

Премьер отметил, что вопросы реализации повестки дня ООН и достижения ЦУР находятся в центре внимания Совмина, сообщили в правительстве. 

Также разрабатывается ряд документов, реализация которых поможет в устойчивом развитии лесного хозяйства, туризма, гармонизирует национальные и международные стандарты.

Сергей Румас подчеркнул, что с учетом требований повестки дня в области устойчивого развития уже скорректированы около половины действующих в Беларуси госпрограмм. А с 1 февраля подготовка любого нормативного правового акта будет осуществляться с учетом соответствия Целям устойчивого развития.

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