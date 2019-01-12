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24. 01. 2019

Лукашенко не против партнерских отношений с Россией

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 января на встрече с губернатором Новосибирской области России Андреем Травниковым оспорил заявления о том, что Россия кормит Беларусь. По его словам, Беларусь со времен СССР является своего рода сборочным цехом для сырья и комплектующих из России.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь - это не только тракторный завод и его продукция, но и нефтехимические, нефтеперерабатывающие отрасли, машиностроение. «Поддерживая, если такое есть, Беларусь, Россия поддерживает прежде всего себя», - заметил он, сообщили в Администрации главы государства.

Президент отметил, что не против братские отношения с Россией заменить партнерскими. «Партнеры так партнеры. Нисколько не возражаю. Мы готовы к сотрудничеству с нашей братской Россией настолько, насколько сегодня руководство России к этому готово», - сказал глава государства.

Только, по его словам, в Минске «против всяких фейков, вбросов, раскручивания разных тем в СМИ». Так, отметил он, в последнее время мне пришлось реагировать на то, что «якобы белорусы бьют в Минске русских». Однако выяснилось, что был конфликт между двумя белорусами.

«Русских с белорусами столкнуть не удастся. Никогда не удастся. По крайней мере, пока я президент», - резюмировал Александр Лукашенко.

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