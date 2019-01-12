Лукашенко недоволен распределением пошлин в ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 января в ходе встречи с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько поинтересовался, не допустила ли Беларусь ошибок, приводя свое законодательство в соответствие с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.

Затронул он и вопросы распределения ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС, в том числе в связи с вступлением в организацию Армении и Кыргызстана. «Надо говорить откровенно: они позже вступали в наш союз, у них проблем было больше, да и проблем в экономике хватало», - заметил президент, сообщили в Администрации главы государства.

Он намерен обсудить этот вопрос в середине года на уровне глав государств ЕАЭС.

Александр Лукашенко также отметил, что в 2018 году в бюджет поступило на треть больше платежей, контролируемых ГТК, в сравнении с 2017 годом. По его мнению, надо обратить большее внимание на направления, которые обеспечили такой прирост, чтобы сохранить сложившуюся динамику.