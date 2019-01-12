Интерактивное пространство для всей семьи Future LIVE! возвращается в Минск

Волшебный портал Эйя, танцы на астероиде, битва против НЛО, заколдованная река Эллары: интерактивное развлекательное пространство для всей семьи FutureLIVE!2.0снова приглашает минчан и гостей столицы отправиться в сказочное межгалактическое путешествие! Future LIVE! появилась в Беларуси год назад и моментально стала одним из самых популярных мест для семейного отдыха: более 50 000 человек посетили пространство за время работы в Минске и Гомеле. Обновленная экспозиция Future LIVE! открывается в ТРЦ Galleria Minsk и ждет посетителей уже 25 января.
Создаем чудеса вместе
Future LIVE!– это возможность побывать во Вселенной будущего. Здесь и мир «Маленького принца», и волшебство из эпопеи «Хроники Нарнии», и даже, возможно, какие-то локации покажутся похожими на сказку «Алиса в Зазеркалье». Здесь взрослые могут забыть о том, что они взрослые и отправиться в космос на галактических качелях, построить вместе с детьми вулкан или остров, погулять по улицам Парижа или порисовать в VR-зоне. А еще можно устроить танцевальный батл с детьми на Just Dance и узнать, кто же в вашей семье главный! Интерактивное пространство Future LIVE! нацелено на совместное времяпровождение взрослых и детей, чтобы дети увидели своих родителей в нестандартных ситуациях, а родители могли стать еще ближе к своим детям.
И учим, и развлекаем
На Future LIVE! 16 интерактивных локаций, объединенных тематикой межгалактического путешествия и выполненной в формате Edutainment. Это значит, что все объекты не только развлекают, но и наглядно демонстрируют работу мира вокруг нас, учат коммуникации с окружающей реальностью и способствуют развитию креативного мышления. VRи дополненная реальность, 3D-mappingи проекционный интерактив – все эти технологии позволяют учиться ощущению и проявлять свои креативные способности.
- Проект «Future LIVE!»дает детям чуть больше: технологии позволяют оживать рисункам – оживать фантазиям. Это настоящая жизнь для выдуманной вещи. Таким образом, мы убираем границы между идеей и ее реализацией. С фантазий начались все великие открытия, - комментирует семейный психолог Нелли Куприянович.
На Future LIVE! все невозможное становиться возможным: начинающие художники разрисовывают придуманное животное и заселяют его на неизведанную планету, большими волшебными карандашами оживляют грустные растения. Здесь можно устроить футбол морскими ежами и увидеть рождение звезд в нашей Галактике. В интерактивном пространстве разрешено все: со всеми экспонатами можно взаимодействовать без ограничений, фотографироваться можно в любой локации на протяжении всего дня.
FutureLIVE! 2.0 – новейшие технологии и сила мысли
Новинкой экспозиции является автотрек «Гонки разума». Уникальность данного аттракциона в том, что он работает по принципу нейроинтерфейса: управлять автотреком можно одной силой мысли, ведь бортовой компьютер автоматически считывает импульс мозга выполнить определенное действие. Человек с помощью специального шлема может устроить захватывающие межгалактические гонки и соревноваться в скорости с друзьями или родителями.
В Минске экспозиция разместиться на970кв.м, а площадь всех мультимедийных полотен составляет более 300 кв.м. Над созданием проекта работала международная команда дизайнеров и разработчиков видео-арта. На Future LIVE! организаторы стремились представить последние мультимедийные разработки: в наше время технологии видоизменяются и дополняются каждую минуту, а ведь так хочется видеть, что же придумано лучшими умами современности.
Future LIVE! – это место, где и взрослые, и дети найдут для себя захватывающие воображение активации, и, конечно, проведут время ярко и насыщенно!
Future LIVE! работает ежедневно с 10:00 до 22:00 в ТРЦ Galleria Minsk (2 этаж, возле лифтов)
На посещение выставки рекомендовано запланировать 2-3 часа.
Детям до 2-х лет вход бесплатный.
Для людей с инвалидностью по предъявлению удостоверения вход бесплатный.
Стоимость билетов:
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По будням
Взрослые – 15 руб
Дети (3-15 лет) – 12 руб
Студенты/пенсионеры – 13руб
Семья (1 взрослый+2 ребенка) – 32 руб
Семья (2 взрослых+1 ребенок) – 34руб
Семья (2 взрослых+2 ребенка) – 45 руб
Группа (более 10 человек) – 10 руб
Группа (более 20 человек) – 6руб
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По выходным
Взрослые – 18 руб
Дети (3-15 лет) – 15 руб
Студенты/пенсионеры – 16 руб
Семья (1 взрослый+2 ребенка) – 39 руб
Семья (2 взрослых+1 ребенок) – 41 руб
Семья (2 взрослых+2 ребенка) – 55руб
Группа (более 10 человек) – 12 руб
Группа (более 20 человек) – 8руб
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Билеты можно приобрести на сайте futurelive.by, а также в кассе, которая расположена на входе в выставочное пространство на втором этаже ТРЦ Galleria Minsk.
Справки по телефону: +375 29 150 50 78
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