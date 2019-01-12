Интерактивное пространство для всей семьи Future LIVE! возвращается в Минск

Волшебный портал Эйя, танцы на астероиде, битва против НЛО, заколдованная река Эллары: интерактивное развлекательное пространство для всей семьи FutureLIVE!2.0снова приглашает минчан и гостей столицы отправиться в сказочное межгалактическое путешествие! Future LIVE! появилась в Беларуси год назад и моментально стала одним из самых популярных мест для семейного отдыха: более 50 000 человек посетили пространство за время работы в Минске и Гомеле. Обновленная экспозиция Future LIVE! открывается в ТРЦ Galleria Minsk и ждет посетителей уже 25 января.

Создаем чудеса вместе

Future LIVE!– это возможность побывать во Вселенной будущего. Здесь и мир «Маленького принца», и волшебство из эпопеи «Хроники Нарнии», и даже, возможно, какие-то локации покажутся похожими на сказку «Алиса в Зазеркалье». Здесь взрослые могут забыть о том, что они взрослые и отправиться в космос на галактических качелях, построить вместе с детьми вулкан или остров, погулять по улицам Парижа или порисовать в VR-зоне. А еще можно устроить танцевальный батл с детьми на Just Dance и узнать, кто же в вашей семье главный! Интерактивное пространство Future LIVE! нацелено на совместное времяпровождение взрослых и детей, чтобы дети увидели своих родителей в нестандартных ситуациях, а родители могли стать еще ближе к своим детям.

И учим, и развлекаем

На Future LIVE! 16 интерактивных локаций, объединенных тематикой межгалактического путешествия и выполненной в формате Edutainment. Это значит, что все объекты не только развлекают, но и наглядно демонстрируют работу мира вокруг нас, учат коммуникации с окружающей реальностью и способствуют развитию креативного мышления. VRи дополненная реальность, 3D-mappingи проекционный интерактив – все эти технологии позволяют учиться ощущению и проявлять свои креативные способности.

- Проект «Future LIVE!»дает детям чуть больше: технологии позволяют оживать рисункам – оживать фантазиям. Это настоящая жизнь для выдуманной вещи. Таким образом, мы убираем границы между идеей и ее реализацией. С фантазий начались все великие открытия, - комментирует семейный психолог Нелли Куприянович.

На Future LIVE! все невозможное становиться возможным: начинающие художники разрисовывают придуманное животное и заселяют его на неизведанную планету, большими волшебными карандашами оживляют грустные растения. Здесь можно устроить футбол морскими ежами и увидеть рождение звезд в нашей Галактике. В интерактивном пространстве разрешено все: со всеми экспонатами можно взаимодействовать без ограничений, фотографироваться можно в любой локации на протяжении всего дня.

FutureLIVE! 2.0 – новейшие технологии и сила мысли

Новинкой экспозиции является автотрек «Гонки разума». Уникальность данного аттракциона в том, что он работает по принципу нейроинтерфейса: управлять автотреком можно одной силой мысли, ведь бортовой компьютер автоматически считывает импульс мозга выполнить определенное действие. Человек с помощью специального шлема может устроить захватывающие межгалактические гонки и соревноваться в скорости с друзьями или родителями.

В Минске экспозиция разместиться на970кв.м, а площадь всех мультимедийных полотен составляет более 300 кв.м. Над созданием проекта работала международная команда дизайнеров и разработчиков видео-арта. На Future LIVE! организаторы стремились представить последние мультимедийные разработки: в наше время технологии видоизменяются и дополняются каждую минуту, а ведь так хочется видеть, что же придумано лучшими умами современности.

Future LIVE! – это место, где и взрослые, и дети найдут для себя захватывающие воображение активации, и, конечно, проведут время ярко и насыщенно!

Future LIVE! работает ежедневно с 10:00 до 22:00 в ТРЦ Galleria Minsk (2 этаж, возле лифтов)

На посещение выставки рекомендовано запланировать 2-3 часа.

Детям до 2-х лет вход бесплатный.

Для людей с инвалидностью по предъявлению удостоверения вход бесплатный.

Стоимость билетов:

По будням Взрослые – 15 руб Дети (3-15 лет) – 12 руб Студенты/пенсионеры – 13руб Семья (1 взрослый+2 ребенка) – 32 руб Семья (2 взрослых+1 ребенок) – 34руб Семья (2 взрослых+2 ребенка) – 45 руб Группа (более 10 человек) – 10 руб Группа (более 20 человек) – 6руб По выходным Взрослые – 18 руб Дети (3-15 лет) – 15 руб Студенты/пенсионеры – 16 руб Семья (1 взрослый+2 ребенка) – 39 руб Семья (2 взрослых+1 ребенок) – 41 руб Семья (2 взрослых+2 ребенка) – 55руб Группа (более 10 человек) – 12 руб Группа (более 20 человек) – 8руб

Билеты можно приобрести на сайте futurelive.by, а также в кассе, которая расположена на входе в выставочное пространство на втором этаже ТРЦ Galleria Minsk.

Справки по телефону: +375 29 150 50 78