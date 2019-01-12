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24. 01. 2019

МИД: Беларусь сопереживает ситуации в Венесуэле

Источник фото: МИД Беларуси

Официальный Минск сопереживает ситуации в Венесуэле. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз. «Все проблемные вопросы должны решаться самим венесуэльским обществом и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции», - заявил он.

По его словам, венесуэльский народ может самостоятельно справиться с возникающими трудностями без вмешательства извне, сообщили в МИД.

Анатолий Глаз также отметил, что инцидентов с белорусскими гражданами не зарегистрировано.

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