МИД: Беларусь сопереживает ситуации в Венесуэле

Официальный Минск сопереживает ситуации в Венесуэле. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз. «Все проблемные вопросы должны решаться самим венесуэльским обществом и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции», - заявил он.

По его словам, венесуэльский народ может самостоятельно справиться с возникающими трудностями без вмешательства извне, сообщили в МИД.

Анатолий Глаз также отметил, что инцидентов с белорусскими гражданами не зарегистрировано.