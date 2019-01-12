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24. 01. 2019

В Украине обеспокоились возможным загрязнением Березины

Правительство Украины обратилось в правительство Беларуси с просьбой предоставить актуальную информацию о возможном загрязнении реки Березина. Основанием для такого обращения стала распространенная в СМИ информация о загрязнении опасными веществами реки, которая является притоком протекающего по Украине Днепра.

Между тем 21 января лаборатория бассейнового управления водных ресурсов отобрала пробы воды Днепра на трансграничном участке с Беларусью. Согласно результатам проведенных измерений, значения основных гидрохимических показателей соответствуют установленным нормативам, кроме общего железа (превышение в 3,2 раза) и марганца (превышение в 6,2 раза), сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Украины.

Другие показатели качества воды в реке соответствуют аналогичному периоду 2018 года.

В концерне «Беллесбумпром» распространение информации о возможном загрязнении Березины заводом сульфатной беленой целлюлозы Светлогорского ЦКК назвали «явной провокацией», которая «искусственно нагнетается отдельными лицами и СМИ». 

По данным концерна, на распространенном в СМИ видео снят кратковременный слив ливневых вод, которые не несут какой-либо экологической угрозы для окружающей среды. «Данные воды образуются в процессе естественного таяния снега, льда, выпадения осадков. Они накапливаются в резервуарах, отстаиваются, и по мере накопления сливаются, проходя через механический фильтр», - заявили в «Беллесбумпроме».

Образование пены в концерне объяснили тем, что она во время слива происходит активное движение воды, которая перемешивается с воздухом.

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