Банк Москва-Минск провел ребрендинг и стал Банком Дабрабыт. Теперь это первый в мире банк с белорусским словом в названии. Новое имя и позиционирование направлены на расширение аудитории банка и выступают частью его предпродажной подготовки.

Новый бренд обращен к национальной тематике. Логотип отсылает к белорусской символике и сочетает знаки «богатство» и «энергия», а слово «дабрабыт» означает благосостояние, материальный достаток и благополучие.

Изменения в устав зарегистрированы 23 января 2019 года решением Национального банка, а уже с 28 января банк начнет работать с новым названием.

«Ребрендинг должен осовременить восприятие банка, привести его в соответствии с текущей ситуацией. Старое название играло важную роль в прошлом, когда у банка был российский акционер. Операции с ним составляли значительную часть бизнеса банка. Однако с тех пор состав учредителей сменился, а банк заметно вырос и расширил портфель услуг, – подчеркнул председатель правления Банка Дабрабыт Игорь Лихогруд – За последние годы мы сильно диверсифицировались и переориентировались на внутренний рынок, став универсальным локальным банком. С новым именем Банк Дабрабыт прекрасно иллюстрирует наше позиционирование на рынке».

ОАО «Банк Дабрабыт» является государственным банком. Его акционерами выступают Национальный банк (99,75%) и Паритетбанк (0,25%). Банк Дабрабыт как правопреемник ОАО «Банк Москва-Минск» несет полную ответственность по обязательствам перед клиентами. При этом сохраняются все условия по ранее заключенным договорам. Банк продолжит оказывать полный перечень финансовых услуг.