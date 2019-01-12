В Беларуси сохранится холодная погода

25 января погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, днем по западу страны скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с юга Европы. Днем увеличение облачности, по западной половине страны снег, слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха максимальная в середине дня -8..-13°С; по юго-западу -5..-7°С.

По данным Белгидромета, 26 января Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Балкан. Временами будет идти снег, ночью слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, в ночные часы порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -6°С по юго-западу до -14°С по северо-востоку страны, максимальная днем -4..-11°С.

27 января ночью сохранится влияние фронтальных разделов, днем республика окажется в области пониженного атмосферного давления. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -7..-14°С, при прояснениях до -17°С; максимальная днем -4..-11°С, местами до -13°С.