"Динамо-Минск" проиграло по буллитам одноклубникам из Риги

Хоккеисты "Динамо-Минск" 24 января проиграли по буллитам на выезде одноклубникам из Риги в чемпионате Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1). Ранее в этом сезоне на "Минск-Арене" победу праздновали "Зубры".
Шайбы в матче забросили: 0:1 - Бут (1.14). 1:1 - Макмиллан (28.43). 2:1 - Дарзиньш (49.44). 2:2 - Терещенко (59.57). 3:2 - Майоне (65.00, решающий буллит).
Следующий матч в чемпионате КХЛ минчане проведут 26 января в Братиславе со "Слованом".
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