Участница волонтерской команды Social Weekend Валерия Ковалевская стала Молодежным послом Целей Устойчивого развития

На должность проходил конкурс. В рамках первого этапа, студентам всех университетов страны предлагали под тегом #япосолЦУРвБеларуси разместить обращение в соцсетях. В тексте рассказать о проблемах, которые он в качестве посла может поднять и решить на собственном уровне для достижения одной из Целей. На основе опубликованных постов организаторы отобрали кандидатов в следующий тур, где нужно было выступить с собственным проектом.

Валерия представила инициативу по создание видео о дискриминации. Ролики будут развенчивать стереотипы и показывать сообществам новые возможности. Одним из героев может стать активист Александр Авдевич, который запустил проект “Инклюзивный бариста”, или финалист Social Weekend Денис Василевич с проектом “Особый подход”, адаптировавший водные экстремальные виды спорта для людей с инвалидностью.

24 января на Первом Национальном форуме устойчивого развития Валерию официально назвали одним из 17 послов.

-- Больше всего я хочу, чтобы наше общество было миролюбивым. Люди не должны жить в страхе, а поддержка общества поможет каждому обрести равные возможности, - сказала Валерия. - Кроме того, считаю, что видео поможет донести эту мысль именно до студентов и других молодых людей, так как сейчас это универсальный язык общения в соцсетях.

Сама Виктория студентка Белорусского государственного экономического университета. За время учебы она также была волонтером Белорусского Красного Креста. В крупнейший конкурс социальных проектов Social Weekend пришла в 2015 году. Отметим, что сегодня в команде конкурса более ста волонтеров. Они помогают в организации крупных мероприятий - треков обучения, хакатонов, полуфиналов и финалов. Участвуя, волонтеры получают не только опыт, но и возможность послушать лекции лучших менторов страны, обменяться знаниями с руководителями стартапов, познакомиться с экспертами и меценатами Social Weekend.

Напомним, что самый масштабный республиканский конкурс социальных проектов пройдет в Беларуси уже в 13-й раз. Сейчас активно идёт приём заявок. Если вы хотите улучшить чью-то жизнь, поделиться с миром своей креативной идеей – подавайтесь http://www.socialweekend.by/applysw13 ! За все время в конкурсе участвовало более 2700 уникальных идей. Более 500 000 BYN (>300 000$ в эквиваленте) инвестировано в самые различные проекты. Организатор конкурса - местный социальный фонд “Добра”, который представляет Офис Сети Глобального договора ООН - крупнейшей инициативы по достижению Целей устойчивого развития.