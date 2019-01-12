Топ-10 самых популярных новостроек в Минске за последний год

Одни новостройки привлекают к себе внимание ярким видом, другие – выгодной ценой, третьи – сочетанием нескольких преимуществ, среди которых может быть хорошее качество строительства, привлекательная стоимость квадратного метра и функциональные планировки.

По данным сервиса для поиска недвижимости Flatfy, в Минске можно выделить 10 жилых комплексов, которыми пользователи интересовались в 2018 году больше всего. Что примечательного есть в этих новостройках? Смогут ли эти же ЖК привлечь к себе столько же внимания в 2019 году?

Вошел в десятку жилой комплекс «Маяк Минска» – это почти 55 га территории, 38 новых домов бизнес-класса и 10 000 квартир. Это развитый, современный и комфортный город в городе со своими социальными, торговыми и развлекательными объектами. Расположен он в Первомайском районе Минска. На продажу выставлены 1-6-комнатные квартиры и роскошные пентхаусы.

ЖК «Променад» – это настоящий мини-город в столице. Он включает в себя 22 дома комфорт-класса, расположенных в Центральном районе Минска. Недалеко находятся живописные берега Минского моря – можно дойти пешком за 20 минут. Покупателям предлагают на выбор 1-4-комнатные квартиры с черновым ремонтом, большими окнами и просторными кухнями.

Строительство жилого комплекса комфорт-класса ведется в Московском районе, в 3 км от центра города. В продаже 1-6-комнатные квартиры с чистовой отделкой и без ремонта. В доме предусмотрены свободные планировки, подземный паркинг, коммерческие объекты на первых этажах. Поскольку это первый проект застройщика, компания предлагает разумные цены и специальные предложения.

Жилой комплекс комфорт-класса строится в Центральном районе Минска рядом с биологическим заказником «Лебяжий». На большой закрытой территории разместится 10 домов с 1-4-комнатными квартирами и пентхаусами и 19 отдельных коттеджей. Из интересных особенностей проекта можно выделить наличие парка и спорткомплекса с бассейном, катком, саунами, тренажерным залом и ледяной комнатой.

Грандиозный проект комфорт-класса предполагает строительство 1 700 квартир. Пять новостроек находятся в Московском районе в жилом массиве Брилевичи. Неподалеку расположены социальные и торговые объекты, парк им. М. Павлова, станция метро «Малиновка». Дома выделяются благодаря оригинальному архитектурному решению – они образуют три полукруга с уютными внутренними дворами. В ЖК «Мегаполис» продаются 1-4-комнатные квартиры с интересными планировками и черновым ремонтом.

В пятёрку самых популярно-востребованных попал жилой комплекс эконом-классаВясёлка с более чем 3 000 квартир!Находится он в пос. Прилуки Минского района. Тут можно купить 1-3-комнатные квартиры с видом на лесные массивы и реку Птичь. Проект привлекает покупателей недвижимости выгодным расположением по части экологии, собственной инфраструктурой с социально-торговыми объектами, продажей квартир по безопасной схеме через выкуп жилищных облигаций.

На четвертом месте эко-квартал Пирс. Загородный жилой квартал комфорт-класса расположен у побережья Минского моря, в г. Ратомка Минского района. Он предлагает широчайший выбор жилья: 1-5-комнатные квартиры, пентхаусы, урбан-виллы, таунхаусы, ситихаусы и коттеджи. Квартиру можно купить с панорамными окнами и с уже готовой отделкой и мебелью. Проект отличается такими преимуществами, как закрытая территория, двор без машин, пляж, яхт-клуб, лодочная станция, бассейн, СПА.

Новостройка комфорт-класса выгодно выделяются на фоне окружающей застройки за счет красивых бело-синих фасадов и вошла в тройку тех, которыми интересуются покупатели наибольше. Строительство проводится в Московском районе Минска, в 200 м от метро «Грушевка». Купить можно 1-3-комнатную квартиру с черновой или чистовой отделкой. На территории планируется обустроить гостевые парковки, детскую площадку, магазины, 6-уровневый наземный паркинг.

Этот яркий проект притягивает к себе внимание богатым наполнением и занимает 2-е местро в рейтинге самых популярных комплексов года. Будущие жильцы многофункционального комплекса будут иметь доступ к зеленым зонам, жилым кварталам, деловому центру, спортивным и игровым площадкам, красивому парку с плодовыми деревьями. Новостройки расположены всего в 5 км от центра Минска. В продаже – 1-6-комнатные квартиры и пентхаусы.

На сегодняшний день Новая Боровая остается самым популярным и пользующимся спросом комплексов среди покупателей новой недвижимости в Минске и за его пределами. Этот огромный жилой комплекс находится не в самом Минске, а в его ближайшем пригороде – в деревне Копище. Проект предусматривает строительство более 8 000 квартир. Здесь можно приобрести и обычную 1-3-комнатную жилплощадь, и более просторные 4-5-комнатные варианты с террасой и эксплуатируемой крышей, и городские таунхаусы. Покупателям предлагают квартиры нового формата с отделкой и без нее, дворы с Wi-Fi и без машин, личный парк.