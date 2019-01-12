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25. 01. 2019

Украинскому телеканалу разрешили вещание в Беларуси

Источник фото: БелТА

Украинский телеканал «UA» и казахстанские «KazakhTV» и «Хабар 24» получили разрешение на распространение в Беларуси. Об этом сообщили в министерстве информации. Соответствующий приказ 24 января подписал глава ведомства Александр Карлюкевич.

Содержание телеканалов представляет собой преимущественно информационную, информационно-аналитическую, культурно-просветительскую и художественную составляющие.

Разрешения на распространение выданы сроком на три года.

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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