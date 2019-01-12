Украинскому телеканалу разрешили вещание в Беларуси

Украинский телеканал «UA» и казахстанские «KazakhTV» и «Хабар 24» получили разрешение на распространение в Беларуси. Об этом сообщили в министерстве информации. Соответствующий приказ 24 января подписал глава ведомства Александр Карлюкевич.
Содержание телеканалов представляет собой преимущественно информационную, информационно-аналитическую, культурно-просветительскую и художественную составляющие.
Разрешения на распространение выданы сроком на три года.
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