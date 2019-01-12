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25. 01. 2019

Французские фигуристы выиграли чемпионат Европы в Минске

Источник фото: Wikimedia

Французская спортивная пара Ванесса Джеймс и Морган Сипре 24 января завоевала золотую награду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске. Выступление дуэта судьи оценили в 225,66 балла.

Серебро у действующих чемпионов Европы россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (218,82 очка), бронза также у представителей России - Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (205,28 балла).

25 января на лед "Минск-Арены" выйдут танцевальные пары, в том числе белорусы Анна Кубликова и Юрий Гулицкий. Произвольная программа в одиночном катании у мужчин запланирована на 26 января. А завершится ЧЕ 27 января масштабным гала-представлением.

 

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