В Бресте произошел пожар в университете имени Пушкина

В Бресте ночью 25 января на бульваре Космонавтов произошел пожар в семиэтажном здании главного корпуса Брестского государственного университета имени Пушкина. Об этом сообщили в Брестском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В результате возгорания огнем были уничтожены системный блок компьютера, принтер, а также повреждены письменный стол и окно, закопчены стены и потолок в одном из кабинетов на седьмом этаже. Причина возникновения пожара выясняется. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby