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25. 01. 2019

В Бресте произошел пожар в университете имени Пушкина

Источник фото: МЧС

В Бресте ночью 25 января на бульваре Космонавтов произошел пожар в семиэтажном здании главного корпуса Брестского государственного университета имени Пушкина. Об этом сообщили в Брестском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В результате возгорания огнем были уничтожены системный блок компьютера, принтер, а также повреждены письменный стол и окно, закопчены стены и потолок в одном из кабинетов на седьмом этаже.

Причина возникновения пожара выясняется.

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