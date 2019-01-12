В Минске автомобиль сбил на проспекте голого мужчину

В Минске на проспекте Победителей обнаженный мужчина попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел 23 января около 17:00 возле торгового центра «Замок».

Прибывшие по вызову в связи с нарушением общественного порядка милиционеры задержали 55-летнего мужчину. На его теле присутствовали ссадины и кровоподтеки, которые он объяснил тем, что, переходя дорогу, был сбит автомобилем. Причину своего обнажения мужчина объяснил желание «соединиться с Богом». Пострадавший доставлен в больницу для постановки диагноза. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby