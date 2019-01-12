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25. 01. 2019

В Минске автомобиль сбил на проспекте голого мужчину

Источник фото: gomel.today

В Минске на проспекте Победителей обнаженный мужчина попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел 23 января около 17:00 возле торгового центра «Замок».

Прибывшие по вызову в связи с нарушением общественного порядка милиционеры задержали 55-летнего мужчину. На его теле присутствовали ссадины и кровоподтеки, которые он объяснил тем, что, переходя дорогу, был сбит автомобилем. Причину своего обнажения мужчина объяснил желание «соединиться с Богом».

Пострадавший доставлен в больницу для постановки диагноза.

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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