Беларусь и Китай могут признать статус уполномоченного экономического оператора в апреле

Соглашение между Беларусью и Китаем о взаимном признании статуса уполномоченного экономического оператора находится в высокой степени готовности. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько.

По его словам, документ может быть подготовлен к подписанию на межправительственном уровне к апрелю.

Таможенные органы двух стран будут взаимно представлять уполномоченным экономическим операторам упрощения во время таможенных операций и таможенного контроля. Для Беларуси это первая такая инициатива, которая должна способствовать сокращению затрат времени и денег участников внешнеэкономической деятельности, а также оптимизировать таможенный контроль.