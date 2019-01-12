Лента RSS
Подписаться на ленту
25 января 2019, пятница, 10:38
-8°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
25. 01. 2019

Беларусь и Китай могут признать статус уполномоченного экономического оператора в апреле

Источник фото: БелТА

Соглашение между Беларусью и Китаем о взаимном признании статуса уполномоченного экономического оператора находится в высокой степени готовности. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько.

По его словам, документ может быть подготовлен к подписанию на межправительственном уровне к апрелю.

Таможенные органы двух стран будут взаимно представлять уполномоченным экономическим операторам упрощения во время таможенных операций и таможенного контроля. Для Беларуси это первая такая инициатива, которая должна способствовать сокращению затрат времени и денег участников внешнеэкономической деятельности, а также оптимизировать таможенный контроль.

Это Интересно
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.