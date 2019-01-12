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25. 01. 2019

У ИП в Минском районе нашли более 8000 тыс. литров контрафактного стеклоомывателя

В складском помещении в Минском районе выявлен факт хранения стеклоомывающей жидкости без соответствующих документов и контрольных знаков Беларуси. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Нарушителем оказался проживающий в районе 33-летний ИП. Общий объем стеклоомывающей жидкости составил 8325 литров, общая стоимость – более 8300 рублей. Мужчина продавал одну пятилитровую канистру со стеклоомывателем за 5 рублей.

Продукция изъята. Мужчина может быть привлечен к административной ответственности по ст. 23.67 КоАП. Штраф предусмотрен в размере до 200 базовых величин.

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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