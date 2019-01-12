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25. 01. 2019

Дело бывшего директора Дворца спорта передали в суд

Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению бывшего директора минского Дворца спорта. Ему инкриминируют то, что он из корыстных побуждений с использованием полномочий с ноября 2012 года по 5 февраля 2018-го совершил в Минске ряд умышленных преступлений против интересов службы и собственности.

Так, директор обвиняется в получении от глав различных фирм, организаций, ИП и других лиц в качестве взяток не менее 67,9 тыс. рублей, 6,1 тыс. долларов, а также алкоголя, продуктов питания, одежды и других предметов. Взятки передавались за благоприятное решение вопросов, связанных с принятием решений и заключением соответствующих договоров о предоставлении в аренду помещений и оборудования Дворца спорта для проведения культурно-массовых мероприятий, объемов работ и услуг, сообщили в Генпрокуратуре. 

Кроме того, ему инкриминируют получение путем мошенничества незаконного вознаграждения в размере 9200 рублей. 

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 и ч.3 ст.209, ч.1 ст.14 и ч.2 ст.430, ч.5 ст.16 и ч.2 ст.431 и ч.1 ст.210 УК. 

Обвиняемый находится под стражей. Генеральная прокуратура предъявила иск о взыскании в пользу бюджета денег, полученных преступным путем.

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