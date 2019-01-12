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25. 01. 2019

В Докшицком районе из перевернувшейся фуры украли 360 банок кофе

Источник фото: УВД Витебского облисполкома

В Докшицком районе двое мужчин украли 360 банок кофе из перевернувшейся фуры. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома. Российский дальнобойщик не справился с управлением, и фура оказалась на боку, из прицепа выпали упаковки с товаром.

Проезжавшие мимо два жителя Бегомля, пока водитель в кабине ждал помощь, незаметно подкрались к коробкам и стали быстро переносить банки кофе в свой автомобиль, оставленный в нескольких сотнях метров. Всего они украли 360 банок на 1235 рублей, но вскоре их задержали милиционеры.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Они ранее были судимы: один - за браконьерство, второй - за кражи.

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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