Лента RSS
Подписаться на ленту
25 января 2019, пятница, 12:16
-8°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
25. 01. 2019

МИД Польши: НАТО и ЕС должны не допустить оккупации Беларуси Россией

Источник фото: Wikimedia

НАТО и Евросоюз должны послать России четкие сигналы, что оккупация Беларуси является недопустимой. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, Беларусь является очень важным соседом Польши, и Варшава поддерживает ее суверенитет, целостность и независимость.

По мнению главы польского МИД, оккупация Беларуси станет нарушением международного права Россией, передает Гордон.

«Реакция международного сообщества должна быть сильной», - подчеркнул Яцек Чапутович.

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.