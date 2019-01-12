МИД Польши: НАТО и ЕС должны не допустить оккупации Беларуси Россией

НАТО и Евросоюз должны послать России четкие сигналы, что оккупация Беларуси является недопустимой. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, Беларусь является очень важным соседом Польши, и Варшава поддерживает ее суверенитет, целостность и независимость.

По мнению главы польского МИД, оккупация Беларуси станет нарушением международного права Россией, передает Гордон. «Реакция международного сообщества должна быть сильной», - подчеркнул Яцек Чапутович. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby