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25. 01. 2019

Лукашенко: ученые должны противостоять политическим и экономическим вызовам

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января, вручая дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам, заявил, что белорусские ученые «должны вместе работать прежде всего на достижение государственных стратегических целей». Об этом сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, необходимо повышать конкурентоспособность отечественной экономики, обеспечивать национальную безопасность Беларуси, укрепляя суверенитет страны, «противостоять вместе с государством сложнейшим политическим и экономическим вызовам».

В частности, Александр Лукашенко ожидает от ученых инноваций и технологий в области атомной энергетики, освоения космоса, цифровизации, в отраслях экономики, медицины, образования, социологии, экологии и геологии. Он подчеркнул, что интеллектуальный труд должен быть применим в жизни, направлен на конкретный результат и приносить реальную пользу. 

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