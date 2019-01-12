В Орше реконструюруют аэропорт за 43,6 млн долларов

Совет министров Беларуси постановлением от 22 января №42, которое 25 января официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, согласовал Банку развития выдачу в 2019 году Национальному аэропорту Минск кредитов на реализацию инвестпроектов.
43,6 млн долларов пойдут на реконструкцию аэродрома Орша с капитальным ремонтом существующей взлетно-посадочной полосы, реконструкцией рулежных дорожек, возведением объектов вспомогательного назначения, 15 млн - на строительство в Национальном аэропорту Минск второй взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения.
Кредиты будут выданы под 7,05% годовых.
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