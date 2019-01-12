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25. 01. 2019

В Минске у россиянина изъяли наркотиков на 50 тыс. долларов

Источник фото: УВД Миноблисполкома

В Минске задержан 28-летний гражданин россиянин, который находился в межгосударственном розыске. Мужчина скрываля в съемной квартире в Октябрьском районе города с поддельным паспортом и партией наркотика, сообщили в УВД Мингорисполкома.

Скрывшись от российской полиции, мужчина принялся реализовывать дурман в Минске. При этом пытался наладить сбыт нескольких видов наркотика (мефедрона, кетамина, марок, MDMA и психотропных таблеток) в Минске и Минском районе. Через мессенджеры он списывался с поставщиком наркотика и, получая координаты тайников, забирал товар. Передавал дурман потребителям путем закладок.

При обыске у него изъято более 230 граммов параметилэфедрона, 250 граммов психотропа MDMA, 65 граммов кокаина, 120 граммов кетамина, 650 «марок», содержащих ЛСД, 600 психотропных таблеток с содержанием MDMA. Стоимость запрещенных веществ на черном рынке превышает 50 тыс. долларов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК.

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