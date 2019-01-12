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26. 01. 2019

Белорусы назвали лучший бренд страны

В Беларуси выбрали лучшие бренды страны. Гран-при премии «Бренд года-2018» и звание «Достояние республики» досталось компании «Савушкин продукт». Брестский производитель также победил во всех молочных категориях и взял «золото» как «Социально ответственный бренд».

Лучшие бренды страны выбирали потребители и профессиональное жюри. Все торговые марки оценивались по двум факторам – знание и предпочтение. В общенациональном опросе приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет. Всех их просили не выбрать из списка, а назвать бренды, которые они знают и предпочитают. 

На этот раз победителей определили в четырех номинациях и более чем 100 категориях. В конкурсе участвовали как белорусские, так и зарубежные бренды. Гран-при премии и звание «Бренд – достояние республики» получил «Савушкин продукт». Он же стал победителем в трех продуктовых категориях: молочная продукция, йогурты и сыры. 

«Основной нашей задачей остается производство натуральных молочных продуктов, которые полезны для здоровья и полностью соответствуют запросам потребителей. При этом мы стремимся выпускать продукцию, которая достойно конкурирует не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. И нам очень приятно, что сегодня нам это удается», – отмечает заместитель гендиректора ОАО «Савушкин продукт» Елена Бабкина. 

«Савушкин продукт» также взял «золото» как «Социально ответственный бренд», став победителем в категории «Активная социальная позиция». Компания одной из первых в стране стала участником международной инициативы «Глобальный договор» и ежегодно реализует десятки социальных проектов. Их цель – донести достоверную и полезную информацию о здоровом образе жизни, правильном питании и роли молочных продуктов в рационе человека. 

«Сегодня «Савушкин» – бесспорный лидер пищевой отрасли страны. И это как нельзя лучше подтверждает факт присуждения компании Гран-при конкурса – почетного звания «Бренд – достояние республики». По мнению белорусов, «Савушкин» является брендом, которым они гордятся и который формирует положительный имидж Беларуси за рубежом. У этой компании действительно есть, чему поучится. А их активная социальная позиция – образец для подражания», – считает руководитель конкурса «Бренд года» Владислав Шумский. 

«Бренд года» является первым в Беларуси профессиональным конкурсом в сфере маркетинга и брендинга. Конкурс проводится уже 17 лет и собирает сотни участников в различных категориях.

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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