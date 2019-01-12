В Бресте открылся отель Hampton by Hilton

Hilton объявляет об открытии отеля Hampton by Hilton в Бресте, который стал вторым отелем под брендом Hampton by Hilton в Беларуси.

Отель на 120 номеров идеально расположен всего в двух километрах от центра Бреста, недалеко от улицы Советская, оживленного района с множеством магазинов и ресторанов. Hampton by Hilton Brest находится в непосредственной близости от польской границы, что делает его удобным вариантом для деловых людей и туристов из Польши. От отеля также легко добраться до таких достопримечательностей Бреста, как Брестская крепость, музей «5 форт» и колесо обозрения, с которого открывается панорамный вид на город.

«Я очень рада, что открыла Hampton by Hilton в Бресте, прекрасный новый отель в отличном месте», - сказала Инна Машукова, генеральный директор отеля. «В отеле для гостей будут предложены фирменные услуги бренда, такие как бесплатный горячий завтрак, просторные номера и 100% гарантия Hampton®, которой мы заверяем, что гости будут довольны на 100%».

Hampton by Hilton Brest предлагает гостям современные удобства, в том числе, электронную регистрацию заезда, бесплатный Wi-Fi, цифровой ключ от номера, услуги круглосуточного бизнес-центра, три оборудованных помещения для проведения совещаний общей площадью более 300 кв.м. и фитнес-центр. В стоимость проживания входит бесплатный горячий завтрак и доступ к круглосуточной зоне для перекусов.

Hampton by Hilton в Бресте является частью Hilton Honors – программы лояльности, действующей в отелях всех 15 гостиничных брендов Hilton. При бронировании отеля напрямую на Hilton.com, через приложение Hilton Honors или через другие официальные каналы Hilton гости могут получить дополнительные скидки и гарантии соответствия цен.